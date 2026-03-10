Mehr als zehn Verletzte! Linienbus und SUV krachen frontal zusammen

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg ! Am Dienstagmittag sind im Grindelviertel ein Linienbus und ein SUV an einer Kreuzung frontal zusammenstoßen, mehr als zehn Personen wurden dabei verletzt.

Bei einem Unfall in Hamburg zwischen einem Linienbus und einem SUV sind mehr als zehn Personen verletzt worden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung Grindelallee und Beim Schlump ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen ist eines der beiden am Frontalcrash beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig und muss abgeschleppt werden.

Laut Feuerwehr wurden zwölf Personen verletzt, zehn von ihnen leicht und zwei schwer. Die Sichtung der Verletzten laufe aber noch, so ein Sprecher auf Nachfrage.

Aufgrund des Unfalls kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aus Richtung Schlump kommend ist die Hallerstraße voll gesperrt, stadtauswärts ist die Grindelallee betroffen. Zudem läuft der Verkehr über den Grindelberg nur auf einer Spur.