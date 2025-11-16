Mann beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Hamburg - Beim Überqueren einer Straße ist ein Fußgänger in Hamburg von einem Auto angefahren worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Am Sonntagmorgen ist ein Mann beim Überqueren der Straße von einem Auto übersehen worden. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, war am Sonntagmorgen ein 26-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Straße erfasst worden. Die 55 Jahre alte Person, die das Auto fuhr, übersah den Mann.

Der Fußgänger erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde bei dem Zusammenprall an der unteren Körperhälfte verletzt. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Person, die das Auto fuhr, wurde leicht verletzt.

Um 5.39 Uhr passierte der Unfall auf der Max-Brauer-Allee an der Kreuzung zur Holstenstraße. Die Holstenstraße musste nach dem Unfall gesperrt werden und der Verkehr wurde umgeleitet. Um 7.13 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.