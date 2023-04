05.04.2023 08:33 Mann stürzt auf Gleise: Bahnfahrer kann nicht mehr bremsen

Ein Mann ist am Mittwochmorgen auf die Gleise an der Station Horner Rennbahn in Hamburg gestürzt - er hatte jedoch großes Glück.

Hamburg – Ein Mann ist am Mittwochmorgen auf die U-Bahn-Gleise in Hamburg gestürzt - er hatte jedoch einen großen Schutzengel. Feuerwehrleute ziehen den Mann aus dem Gleisbett. © Citynewstv Das Unglück ereignete sich gegen 4.55 Uhr an der Station Horner Rennbahn. Der vermutlich betrunkene Mann rollte nach dem Sturz in den sogenannten Hohlraum, der sich unter der Bahnsteigkante direkt am Gleisbereich befindet. Der Fahrer einer heranrauschenden U-Bahn sah den Trunkenbold, konnte aber seinen Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Bahn rollte mit mehreren Waggons nur Millimeter an dem Mann vorbei, ohne ihn zu berühren. Hamburg Unfall Unfall mit mehreren Autos in Hamburg: Drei Menschen teils schwer verletzt! Die Feuerwehr rückte an und zog ihn zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante aus dem Gleisbett. Der Mann blieb nahezu unverletzt, erlitt nur eine kleine Schramme am Arm. Vorsorglich kam er ins Krankenhaus. Weil der Bahnverkehr bis kurz vor 6 Uhr eingestellt werden musste, kam es zu überfüllten Bussen. Der Bahnfahrer erlitt einen leichten Schock und wurde kurzfristig medizinisch versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

