Teenager klettert auf Zug und wird durch Stromschlag schwer verletzt

Hamburg - Purer Leichtsinn: Ein 14-jähriger Junge ist am späten Freitagabend in Hamburg auf einen Zug geklettert. Er erlitt einen Stromschlag und wurde schwer verletzt.

Alles in Kürze

In Hamburg-Harburg ist ein Jugendlicher am Freitagabend durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. © Lenthe-Medien

Wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte, hielt sich der Jugendliche mit drei Begleitern (13, 14 und 15 Jahre alt) unbefugt an einem Gleis der Güterumgehungsbahn an der Seehafenstraße (Stadtteil Harburg) auf.

Gegen 22.20 Uhr kletterte der 14-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen dort abgestellten Kesselwagen. Dabei erlitt er einen Stromschlag durch die Oberleitung und wurde schwer verletzt.

Trotz seiner Verbrennungen begab sich der Teenager noch selbst zur Seehafenstraße, wo er einen unbeteiligten 35-Jährigen um Hilfe bat. Der Mann wählte umgehend den Notruf, woraufhin sich Polizei und Feuerwehr auf den Weg machten.