Mehrere Liter Milch auf der Straße: Tanklaster kippt um sorgt für Chaos

Hamburg - Am Sonntagvormittag ist aus noch ungeklärter Ursache ein Milchlaster auf der A261 bei Tötensen ( Landkreis Harburg ) umgekippt. Die Milch lief dabei über die Fahrbahn, der Fahrer wurde verletzt und es bildeten sich lange Staus.

Mehrere Liter Milch liefen aus dem Tanklaster aus. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.43 Uhr auf der A261 Richtung Norden kurz vor der Anschlussstelle der A7 in Fahrtrichtung Hamburg.

Der Lkw-Fahrer wurde dabei "durch Kratzer" leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Lkw umkippte, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll möglicherweise ein Reifen geplatzt sein, bestätigt wurde das von der Polizei jedoch noch nicht.

Die A261 war zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf und dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest etliche Stunden voll gesperrt.

Am Nachmittag warnte der ADAC in dem Bereich vor mehreren Kilometern Stau und einem Zeitverlust von mehr als einer Stunde. Auch am Abend war noch von mindestens 20 Minuten Zeitverlust die Rede.