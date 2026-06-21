Frontal-Crash! Mercedes kracht in Smart, drei Personen teils schwer verletzt
Hamburg - Heftiger Crash im Westen der Hansestadt: Am Sonntag sind ein Smart und ein Mercedes in Hamburg frontal kollidiert. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 14.30 Uhr auf der Sülldorfer Landstraße im Stadtteil Rissen ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Smart mit zwei Insassen in Richtung stadtauswärts unterwegs, der Mercedes mit einem Insassen befuhr die Gegenspur.
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mercedes im dortigen sogenannten "Canyon" in den Gegenverkehr, woraufhin es zum Frontal-Zusammenstoß kam.
Dabei wurden die beiden Insassen aus dem Smart schwer verletzt, der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Sülldorfer Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich führte. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Heider