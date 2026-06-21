Kreuzung gesperrt: Taxi erfasst E-Scooter mit zwei Personen an Bord

Hamburg - Bei einem E-Scooter- Unfall in der Nacht auf Sonntag wurden in Hamburg -Eimsbüttel zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie von einem Taxi erfasst, nachdem sie nicht nur verbotenerweise zu zweit auf dem Roller unterwegs waren, sondern auch eine rote Ampel überfahren haben sollen.

Bei einem E-Scooter-Unfall wurden in Eimsbüttel zwei junge Männer verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Demzufolge war das Taxi auf der Fruchtallee stadtauswärts unterwegs, während der E-Scooter mit zwei Personen auf dem Eppendorfer Weg in Richtung Eppendorf fuhr.

Offenbar entschieden sich die beiden E-Scooter-Fahrer, die Kreuzung trotz Rotlicht zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Taxi.

Laut einem Reporter vor Ort wurde eine der Personen auf dem E-Scooter bei dem Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt.