Mehrere Liter Milch auf der Straße: Tanklaster umgekippt, Autobahn gesperrt

Hamburg - Am Sonntagvormittag ist aus noch ungeklärter Ursache ein Milchlaster auf der A261 bei Tötensen ( Landkreis Harburg ) umgekippt. Die Milch lief dabei über die Fahrbahn, der Fahrer wurde verletzt und es bildeten sich lange Staus.

Mehrere Liter Milch liefen aus dem Tanklaster aus. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.43 Uhr auf der A261 Richtung Norden kurz vor der Anschlussstelle der A7 in Fahrtrichtung Hamburg.

Der Lkw-Fahrer wurde dabei "durch Kratzer" leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Lkw umkippte, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll möglicherweise ein Reifen geplatzt sein, bestätigt wurde das von der Polizei jedoch noch nicht.

Wie der ADAC mitteilte, war die A261 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Südwest , Tötensen und dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest teilweise vollgesperrt.

Inzwischen fließe der Verkehr laut Polizei wieder "sehr langsam" über die B75.