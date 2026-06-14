Unfallnacht in Hamburg: Mehrere Verletzte im Krankenhaus
Hamburg - Dauereinsatz für die Polizei: In der Nacht zu Sonntag haben sich in Hamburg mehrere Unfälle ereignet. Drei Personen erlitten dabei Verletzungen.
Den Anfang machte ein Rollerfahrer im Stadtteil Winterhude: Gegen 22.05 Uhr musste er einem Auto auf dem Jahnring ausweichen, das plötzlich die Spur gewechselt hatte. Das erklärte ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24.
Dabei rutschte der Mann mit seinem Roller auf regennasser Fahrbahn aus, stürzte auf die Straße und brach sich dabei das Bein. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er ins Krankenhaus.
Etwa zweieinhalb Stunden später, gegen 0.34 Uhr, krachte es auf der Edmund-Siemers-Allee im Stadtteil Rotherbaum. Laut dem Sprecher wollte eine Frau mit ihrem Wagen wenden, übersah dabei jedoch ein Taxi.
Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die Autofahrerin verletzt wurde. Sie kam nach der Erstversorgung ebenfalls ins Krankenhaus, die Schwere ihrer Verletzungen blieb zunächst unklar.
Biker verletzt sich bei Kollision mit abbiegendem Seat am Fuß
Wiederum eine Dreiviertelstunde später, gegen 1.19 Uhr, musste die Polizei zu einem Crash auf der Kreuzung Wallgraben/Buxtehuder Straße im Stadtteil Harburg ausrücken.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einem abbiegenden Seat zusammengestoßen, so der Lagedienst-Sprecher.
Der Biker wurde dabei am Fuß verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei hat zu allen drei Unfällen Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer