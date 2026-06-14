14.06.2026 07:52 Unfallnacht in Hamburg: Mehrere Verletzte im Krankenhaus

In der Nacht zu Sonntag haben sich in Hamburg mehrere Unfälle ereignet. Drei Personen erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Dauereinsatz für die Polizei: In der Nacht zu Sonntag haben sich in Hamburg mehrere Unfälle ereignet. Drei Personen erlitten dabei Verletzungen.

In Hamburg-Winterhude stürzte am Samstagabend ein Rollerfahrer, als er einem Auto ausweichen musste. Er brach sich dabei das Bein. © Lenthe-Medien Den Anfang machte ein Rollerfahrer im Stadtteil Winterhude: Gegen 22.05 Uhr musste er einem Auto auf dem Jahnring ausweichen, das plötzlich die Spur gewechselt hatte. Das erklärte ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24. Dabei rutschte der Mann mit seinem Roller auf regennasser Fahrbahn aus, stürzte auf die Straße und brach sich dabei das Bein. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er ins Krankenhaus.

In Rotherbaum kollidierten in der Nacht ein Auto und ein Taxi. Die Fahrerin des Autos wurde dabei verletzt. © Lenthe-Medien/Reimer

Etwa zweieinhalb Stunden später, gegen 0.34 Uhr, krachte es auf der Edmund-Siemers-Allee im Stadtteil Rotherbaum. Laut dem Sprecher wollte eine Frau mit ihrem Wagen wenden, übersah dabei jedoch ein Taxi. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die Autofahrerin verletzt wurde. Sie kam nach der Erstversorgung ebenfalls ins Krankenhaus, die Schwere ihrer Verletzungen blieb zunächst unklar.

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