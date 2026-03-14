Mercedes-Fahrer kracht gegen Baum: Mehrere Personen verletzt

Hamburg - Heftiger Unfall! Am Freitagabend kam ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer von der Alsterkrugchaussee in Hamburg ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mercedes-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 22.06 Uhr fuhr der Mann mit drei weiteren Insassen die Alsterkrugchaussee in Richtung stadtauswärts entlang, teilte ein Lagesprecher der Hamburger Polizei gegenüber TAG24 mit.

Der 20-Jährige lenkte auf die rechte Spur und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern, kam rechts von der Straße und ab und prallte gegen einen Baum.

Die Frontscheibe des Autos wurde eingedrückt, die Vorderachse ist bei dem Zusammenprall gebrochen, so die Polizei. Zwei der Mitfahrenden kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Eine Person erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma, ein weiterer Mitfahrer verlor beim Aufprall seine Vorderzähne.