Mini gerät beim Parken auf Fußweg und erfasst Familie

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg ! Im Stadtteil Rotherbaum hat ein Mini drei Menschen auf dem Bürgersteig erfasst und verletzt.

Der Mini war beim Parken auf den Fußweg geraten und erfasste eine dreiköpfige Familie. © JOTO

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Vorfall am Freitag um kurz vor 16 Uhr in der Tesdorpfstraße ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen wollte dort eine Person mit seinem Mini ein- oder ausparken und fuhr dabei plötzlich auf den Gehweg.

Dabei erfasste er drei Menschen, bei denen es sich um eine Familie handelte. Sie wurden verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht, so der Sprecher.