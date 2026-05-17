Mitten in der Nacht: E-Scooter kollidiert mit Peugeot, 17-Jähriger schwer verletzt

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In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein E-Scooter mit einem Auto zusammengestoßen. Ein 17-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, eine weitere Person leicht.

Von Jana Steger

Hamburg - Schreck in der Hansestadt: In der Nacht auf Sonntag ist ein E-Scooter mit einem Peugeot zusammengestoßen.

In Hamburg ist ein E-Scooter mit einem Peugeot zusammengestoßen.
In Hamburg ist ein E-Scooter mit einem Peugeot zusammengestoßen.  © Lenthe-Medien

Der Crash ereignete sich gegen 0.58 Uhr in der Algermissenstraße im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen sei der E-Scooter zunächst über eine Fahrbahn gefahren und dabei von dem Auto erfasst worden. Statt einer Person befanden sich unerlaubterweise sogar zwei Personen auf dem Roller.

Der 17-jährige Fahrer des Scooters zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

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Die zweite Person auf dem Roller erlitt leichte Verletzungen. Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Die Algermissenstraße wurde wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt. Gegen 1.53 Uhr konnte die Straße jedoch wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Lenthe-Medien

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