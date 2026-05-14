Suff-Fahrer zerlegt Audi! Wagen kracht gegen Ampel und zwei Autos

Hamburg - Suff-Crash in Hamburg ! Am Mittwochabend hat ein betrunkener Autofahrer seinen Audi in der Hansestadt zerlegt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Der Audi des Suff-Fahrers wurde völlig demoliert. Unter anderem wurde der rechte hintere Reifen herausgerissen. © HamburgNews/Christoph Seemann

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der Finkenwerder Straße ereignet hatte.

Der Fahrer eines Audi war demnach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er auf Höhe der Straße "Am Genter Ufer" gegen eine Ampel krachte und die rechte Fahrzeugseite stark beschädigte.

Ungeachtet dessen setzte der Mann seine Fahrt fort und krachte rund 60 Meter weiter gegen einen anderen Wagen, ehe er wiederum ein kleines Stück weiter noch ein weiteres Auto touchierte. Dabei wurde unter anderem der hintere rechte Reifen des Audi herausgerissen!

Während ein Insasse aus einem der anderen beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen erlitt, blieb der Verursacher unverletzt. Die alarmierte Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass er mutmaßlich betrunken war, und leitete entsprechende Ermittlungen ein.