Mutter von Auto erfasst: Tochter muss alles mit ansehen

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt ! Als ein Auto am Dienstagnachmittag um eine Ecke bog, übersah der Fahrer eine Mutter mit Kind.

In Hamburg hat ein Auto eine Mutter angefahren, die zu Fuß mit ihrer Tochter unterwegs war. © Lenthe-Medien

Gegen 13.59 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die 39-Jährige sei mit ihrer Tochter zu Fuß unterwegs gewesen und wurde von einem Auto angefahren, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzte und erlitt eine Fraktur am Bein sowie am Ellenbogen. Daraufhin brachten Rettungskräfte die 39-Jährige in ein Krankenhaus.

Ihre Tochter hingegen hatte sich eine Beule am Kopf zugezogen "und sich vor allem auch erschrocken", so der Sprecher weiter.