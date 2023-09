Ohne Rücksicht auf Verluste: Audi-Fahrer fährt Polizisten um und flüchtet

Hamburg - Am Freitagabend kam es nach einer chaotischen Verkehrssituation in Hamburg-Altona zu einem Unfall mit schweren Folgen für einen Polizisten. Ein Audi-Fahrer hatte den Beamten einfach umgefahren und war dann geflüchtet.

Nach einer chaotischen Verkehrssituation musste die Polizei einen Unfall aufnehmen. Dabei wurde ein Beamter verletzt. © BlaulichtNews

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurden die Beamten gegen 22 Uhr in die Max-Brauer-Alle gerufen, um dort einen Verkehrsunfall aufzunehmen.

Laut TAG24-Informationen hatte eine Fahrerin zuvor bereits in der Großen Bergstraße mit ihrer Fahrweise für Aufsehen gesorgt und einen Unfall verursacht.

Laut eines Reporters soll die Audi-Fahrerin in der Max-Brauer-Allee dann eine Fahrradfahrerin und ihr Kleinkind, dass in einem Anhänger saß, gestreift haben. Wegen des Verkehrsaufkommens konnte die mutmaßlich betrunkene Frau schließlich gestoppt werden. Ein Video zeigt, dass die Audi-Fahrerin, als sie von Polizisten in Handschellen zum Streifenwagen geführt wurde, mit Beleidigungen um sich schlug und die Beamten mit "F**** Euch" und "F****" verbal attackierte.

Während die Polizisten parallel den Unfall aufnahmen, ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem ein Polizist zu Schaden kam.