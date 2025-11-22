Paketzusteller rammt Auto von der Straße

Hamburg - Am Freitagabend hat ein Paketzusteller in Hamburg -Francop ein geparktes Fahrzeug übersehen. Seine Beifahrerin (25) wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Beifahrerin des Paketzustellers musste in ein Krankenhaus gebracht werden. © Lenthe-Medien

Gegen 20.20 Uhr hat es in der Hohenwischer Straße im Hamburger Stadtteil Francop ordentlich gekracht, wie der Lagedienst der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer das abgestellte Auto eines Pflegedienstes in der Dunkelheit zu spät gesehen und es gerammt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen von der Straße geschleudert und kam erst nach mehreren Metern neben der Fahrbahn wieder zum Stehen.

Die 25-jährige Beifahrerin des Paketzustellers erlitt durch den Unfall Verletzungen an den Beinen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.