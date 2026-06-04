Person am Übergang von S-Bahn erfasst: S1 gesperrt

Hamburg - An einem Bahnübergang: In der Nähe des S-Bahnhofs Hamburg -Sülldorf wurde am Donnerstagabend eine Person von einem Zug erfasst und kam verletzt ins Krankenhaus.

Der S-Bahnverkehr der S1 wurde eingestellt. © Lenthe-Medien/Müller

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurde eine Person um 19.13 Uhr am Bahnübergang Sieversstücken von einem Zug erfasst. Zum Glück wurde diese jedoch nicht eingeklemmt.

Die Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, da diese nicht unter die Bahn geraten sei.

Zwischenzeitlich war der Bahnverkehr der S1 zwischen Wedel und Blankenese wegen des Unfalls eingestellt worden. Seit 21 Uhr fährt die S-Bahn auf der Strecke wieder ohne Einschränkungen, so die hvv.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Angaben zum Alter und Geschlecht der Person konnten nicht gemacht werden.