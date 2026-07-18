Jugendlicher nach 40 Minuten aus See geborgen: 15-Jähriger stirbt in Klinik

Hamburg - Schreckliche Szenen in der Hansestadt: Im Allermöher See im Hamburger Stadtteil Bergedorf ist am Freitagnachmittag ein Jugendlicher (15) untergegangen. Er starb später im Krankenhaus.

Ein Jugendlicher ist am Freitagnachmittag im Allermöher See untergegangen und später im Krankenhaus verstorben. © Nonstopnews

Gegen 16.50 Uhr rückten circa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr zum See aus, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Nach circa 40 Minuten haben wir ihn dann gefunden", so der Sprecher weiter. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Einsatzkräfte den Jugendlichen aus zehn Metern Tiefe geborgen haben sollen.

Sofort wurde der Teenager vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Klinikum gebracht. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben, doch vergebens: Der 15-Jährige starb, wie die Polizei bestätigte.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte sollen andere Kinder den Notfall bemerkt haben und daraufhin die Feuerwehr alarmiert haben.