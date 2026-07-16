Plötzlich liegt der Volvo quer: Fahrer nach Unfall im Krankenhaus

Hamburg - Wacklige Szene in der Hansestadt : Am Donnerstagabend kippte ein Volvo bei einem Unfall in Hamburg-Eißendorf um und blieb auf der Seite liegen.

Am Donnerstagabend kippte ein Volvo bei einem Unfall in Hamburg auf die Seite. Der Fahrer wurde verletzt. © Lenthe-Medien

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Eißendorfer Straße, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Autofahrer offenbar einem Linienbus ausweichen und übersah dabei eine Art Bordstein.

Daraufhin kippte der Wagen um und kam auf der Seite zum Liegen. Zwischenzeitlich bestand zudem der Verdacht, dass ein Feuer im Fahrzeug ausgebrochen war, weshalb zusätzlich Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Unfallstelle anrückten.

Tatsächlich konnte leichte Rauchentwicklung festgestellt werden, einen Fahrzeugbrand habe es aber nicht gegeben.