Große Blutspur: Rennradfahrer kracht nahezu ungebremst in Mercedes

Hamburg - Schlimmer Unfall in der Hansestadt: Am Freitag ist ein Rennradfahrer in Hamburg gegen ein geparktes Auto gekracht. Er wurde mindestens schwer verletzt.

Auf Bildern von der Unfallstelle ist eine große Blutspur in unmittelbarer Nähe des Wagens zu sehen. Das Rennrad liegt neben dem Auto. © NEWS5/René Schröder

Eine Polizeisprecherin teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Crash gegen 11.30 Uhr auf dem Zollenspieker Hauptdeich ereignet hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Radfahrer nahezu ungebremst in das Heck eines Mercedes gekracht.

Auf Bildern von der Unfallstelle ist eine große Blutspur in unmittelbarer Nähe des Wagens zu sehen. Die Sprecherin bestätigte, dass der Radfahrerin mindestens schwer, womöglich lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach der Erstversorgung vor Ort musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Es ist bei Weitem nicht der erste Unfall dieser Art im Bereich des Deichs.