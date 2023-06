Polo-Crash in Hamburg: Sieben Verletzte, darunter zwei Jugendliche!

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg : Am Sonntagabend sind bei einem Crash im Stadtteil Spadenland sieben Menschen verletzt worden, darunter zwei Jugendliche.

Bei einem Unfall in Hamburg-Spadenland sind am Sonntagabend sieben Menschen verletzt worden, darunter zwei Jugendliche. © CityNews TV

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 19.46 Uhr auf der Kreuzung Hofschläger Deich/Ochsenwerder Landstraße.

Demnach musste die 32-jährige Fahrerin eines silbernen VW Polos verkehrsbedingt an der Kreuzung anhalten, was offenbar von einer dahinter fahrenden 19-Jährigen übersehen wurde - die Fahranfängerin krachte mit ihrem schwarzen Polo von hinten in den Wagen.

Durch die Kollision wurden nicht nur die 19-Jährige sowie ihre 21-jährige Beifahrerin, sondern auch die 32-Jährige und die weiteren vier Insassen (13, 13, 37, 38) des silbernen Polos verletzt.

Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus, konnten dieses größtenteils nach der Behandlung aber wieder verlassen - lediglich die 19-Jährige, die 32-Jährige sowie die 37-Jährige wurden stationär aufgenommen.

Beide Autos wurden bei dem Crash schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.