Radfahrer erfasst! Retter leiten Reanimation ein

Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg ! In Tonndorf wurde ein Radfahrer am Mittwoch bei einem Crash schwerst verletzt.

Retter leiteten umgehend eine Reanimation ein. © News5

Gegen 10.15 Uhr ereignete sich der Unfall im Ölmühlenweg, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen ein Radfahrer und ein Auto. Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen der Polizei allerdings noch nicht vor.

Durch die Kollision sei der Radfahrer "zumindest schwerst verletzt" worden, so der Sprecher.

Eintreffende Rettungsdienste leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.