Radfahrer erfasst! Retter leiten Reanimation ein
Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg! In Tonndorf wurde ein Radfahrer am Mittwoch bei einem Crash schwerst verletzt.
Gegen 10.15 Uhr ereignete sich der Unfall im Ölmühlenweg, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen ein Radfahrer und ein Auto. Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen der Polizei allerdings noch nicht vor.
Durch die Kollision sei der Radfahrer "zumindest schwerst verletzt" worden, so der Sprecher.
Eintreffende Rettungsdienste leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.
Der Einsatz läuft noch. Der Ölmühlenweg ist zwischen der Walddörfer Straße und der Ahrensburger Straße gesperrt. Wie lange die Sperrung noch bestehen bleibt, ist derzeit noch nicht absehbar.
Titelfoto: News5