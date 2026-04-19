Radlader-Unfall auf S-Bahn-Baustelle: Zwei Personen teils schwer verletzt

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Am Sonntag hat es auf einer S-Bahn-Baustelle in Hamburg einen Unfall mit einem Radlader gegeben. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine von ihnen schwer.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Schlimm! Am Sonntag hat es auf einer S-Bahn-Baustelle in Hamburg einen Unfall mit einem Radlader gegeben. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine von ihnen schwer.

Auf einer S-Bahn-Baustelle in Hamburg-Marienthal ereignete sich am Sonntagmorgen ein Unfall mit einem Radlader.
Auf einer S-Bahn-Baustelle in Hamburg-Marienthal ereignete sich am Sonntagmorgen ein Unfall mit einem Radlader.  © Lars Ebner

Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei, dass sich der Unfall gegen 10.29 Uhr auf einer Baustelle in Marienthal ereignet hatte.

Nach ersten Informationen soll eine Person vor Ort von einem Radlader überrollt worden sein - zum genauen Hergang und der betroffenen Person konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Person mit schweren Verletzungen in Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, für den Transport kam er aber nicht zum Einsatz.

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Wie ein Feuerwehr-Sprecher gegenüber TAG24 erklärte, mussten die Einsatzkräfte wenig später noch einmal zur Unfallstelle ausrücken. Eine weitere Person klagte über Arm- und Beinschmerzen.

Zwei Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.
Zwei Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.  © Lars Ebner

Ob die Person ebenfalls in den Radlader-Unfall verwickelt war oder die Beschwerden eine andere Ursache hatten, konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht sagen.

Titelfoto: Fotomontage: Lars Ebner

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