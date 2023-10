Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg: Gerüst stürzt ein, mehrere Tote

Hamburg - Schlimmer Arbeitsunfall in Hamburg : Am Montagmorgen sind mehrere Arbeiter auf einer Baustelle unter einem einstürzenden Gerüst begraben worden.

Mindestens drei Menschen wurden dabei tödlich verletzt, ein Arbeiter schwebt zudem in Lebensgefahr. Zunächst war von fünf, anschließend von vier Todesopfern die Rede gewesen.

Wie Feuerwehrsprecher Philipp Baumann vor Ort erklärte, war das Gerüst vom achten Stock abwärts in einen Fahrstuhlschacht gestürzt, hatte dabei mehrere Arbeiter unter sich begraben.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 9 Uhr auf der Großbaustelle des Westfield-Hamburg-Überseequartiers an der Chicagostraße.

Es wird mit Hochdruck und unter Lebensgefahr für die Einsatzkräfte an der schwierigen Rettung der Verschütteten gearbeitet, so der Sprecher. Die Trümmerteile stapeln sich demnach bis in den zweiten Stock.