Schwerer Frontalcrash: Linienbus fährt gegen Baum, Fahrer eingeklemmt

Hamburg - Ein voll besetzter Linienbus ist am Donnerstagmittag im Stadtteil B armbek-Nord aus noch unbekannter Ursache frontal gegen einen Baum gefahren. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr ist angerückt und kümmert sich aktuell um zahlreiche Verletzte sowie den eingeklemmten Busfahrer. Zudem drohe der Unfallbaum zu fallen, wie TAG24 vor Ort erfuhr.

Der Busfahrer wurde durch den Aufprall in der Kabine eingeklemmt. Er ist aber ansprechbar. © Tag24/Madita Eggers

Gegen 13 Uhr lenkte der Fahrer eines Busses des Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sein Fahrzeug durch die Drosselstraße, als er ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Bus verlor.

Vor der Kollision mit dem Baum soll der HVV-Bus bereits mehrere parkende Autos gestreift haben.

Der Busfahrer wurde bei dem Aufprall eingeklemmt. Derzeit laufen Rettungsarbeiten, bei denen versucht wird, den älteren Mann mithilfe eines hydraulischen Geräts zu befreien.

Zudem müssen immer wieder Äste von den Einsatzkräften weggeschnitten werden, die drohen herunterzufallen.

Für die Rettungsmaßnahmen ist die Drosselstraße derzeit zwischen der Fuhlsbüttler Straße und der Bramfelder Straße vollständig gesperrt. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesichert. Mindestens

Fahrgäste, die den Bus eigenständig verlassen konnten, wurden aus dem Gefahrenbereich evakuiert, alle anderen befreit und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mindestens einer der Fahrgäste gilt als schwer verletzt, wie TAG24 vor Ort erfuhr.