Motorradfahrer in Hamburg stürzt und stirbt: Weitere Details zum tödlichen Unfall

Hamburg - Tragisch: Am Freitagnachmittag ist ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Hamburg ums Leben gekommen. Es gab eine stundenlange Straßensperrung auf dem Ring 2.

Für einen Motorradfahrer kam am Freitag jede Hilfe zu spät. Er stürzte in Hamburg und starb noch an der Unfallstelle. © NEWS5/René Schröder

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Ford Transit die Habichtstraße in Richtung Wandsbek.

Unmittelbar hinter der Kreuzung Lämmersieth bog er nach links auf ein Grundstück ab. Ein 53-jähriger, dem Pkw entgegenkommender Motorradfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, stürzte hierbei jedoch und kollidierte mit dem Heck des Autos.

Umgehend wurden Reanimationsmaßnahmen durch eine Ersthelferin, sowie von wenig später am Einsatzort eintreffenden Polizisten durchgeführt. Der Fahrer erlitt bei dem Sturz jedoch so schwere Kopfverletzungen, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Da sich im Rahmen der Ermittlungen unter anderem Hinweise auf eine körperliche Beeinträchtigung des 73-jährigen Autofahrers ergeben haben, beschlagnahmten die Einsatzkräfte zudem den Führerschein des Mannes.