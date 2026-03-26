Lebensgefahr! Junge Frau flüchtet vor der Polizei und kracht gegen Baum

Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg : Am Mittwochabend ist eine 22-jährige Frau nach einer Flucht vor der Polizei mit ihrem Wagen verunglückt. Sie wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Eine 22-Jährige ist am Mittwochabend in Hamburg verunglückt. Sie wurde schwer verletzt. © Lars Ebner

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass einer Streife gegen 22.17 Uhr im Schiffbeker Weg ein Auto auffiel, das deutlich zu schnell unterwegs war.

Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der nach TAG24-Informationen mit rund 100 Sachen durch eine 30er-Zone gerast sein soll.

In der Straße Fuchsbergredder/Ecke Haferblöcken fand die Flucht der 22-Jährigen ein jähes Ende: Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und krachte frontal gegen einen Baum.

Die Beamten leisteten Erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst samt Notarzt vor Ort eintraf. Nach der Erstversorgung kam die junge Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, ihr Zustand ist kritisch.

Wie der Sprecher auf Nachfrage bestätige, besteht der Verdacht, dass die 22-Jährige betrunken war. Dies ist aber noch nicht abschließend geklärt.