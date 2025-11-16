Schwerer Kreuzungs-Crash mit Mietauto

Hamburg - Bei einem schweren Kreuzungs-Crash nahe der A1-Auffahrt Öjendorf sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengeprallt. Eines der beiden gehörte zu dem Carsharing-Anbieter "Miles", wie Bilder vom Unfallort zeigen.

Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. © Lars Ebner

Wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr auf der Glinder Straße.

Demnach saßen insgesamt sieben Menschen in den Unfallautos. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen darunter auch Kinder gewesen sein. Dies bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Einer der Fahrer soll gegenüber den Einsatzkräften über Brustschmerzen geklagt haben, alle weiteren Beteiligten blieben nach ersten Informationen unverletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.