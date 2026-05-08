Transporter kracht in Linienbus: Ein Toter und mehrere Verletzte

Hamburg - Schlimm! Am Freitagmorgen sind in Hamburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Zudem gab es mehrere teils schwer verletzte Personen.

Der Transporter wurde durch die Kollision im vorderen Bereich völlig zerstört, der Fahrer eingeklemmt und tödlich verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 8.20 Uhr auf dem Neuenfelder Hauptdeich, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze zu Niedersachsen, ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren aus noch ungeklärter Ursache ein Linienbus sowie ein Transporter frontal zusammengestoßen. Zum genauen Hergang und der Ursache konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.

Der Fahrer des Transporters wurde im völlig zerstörten Wrack eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Wie ein Feuerwehr-Sprecher inzwischen auf TAG24-Nachfrage bestätigte, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Zudem wurden mehrere Personen verletzt, unter ihnen soll es auch Schwerverletzte geben. Die genaue Anzahl war laut der Feuerwehr allerdings noch unklar.