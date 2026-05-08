Krankenhaus! Mann stürzt auf Containerschiff mehrere Meter in die Tiefe

Hamburg - Unglück im Hamburger Hafen! Am Donnerstagabend ist ein Arbeiter auf einem Containerschiff gestürzt. Er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Ballinkai im Hamburger Hafen kam es am Donnerstagabend zu einem Unglück. Ein Arbeiter stürzte auf einem Containerschiff drei Meter in die Tiefe. © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Vorfall gegen 19.24 Uhr auf einem Schiff am Ballinkai ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der 23-Jährige aufgrund einer Unachtsamkeit rund drei Meter tief in einen Schacht - er war zuvor gestolpert, so der Sprecher.

Dabei brach sich der junge Mann beide Handgelenke und erlitt darüber hinaus eine Platzwunde am Kopf.

Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus.