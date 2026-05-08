Krankenhaus! Mann stürzt auf Containerschiff mehrere Meter in die Tiefe
Hamburg - Unglück im Hamburger Hafen! Am Donnerstagabend ist ein Arbeiter auf einem Containerschiff gestürzt. Er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Vorfall gegen 19.24 Uhr auf einem Schiff am Ballinkai ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der 23-Jährige aufgrund einer Unachtsamkeit rund drei Meter tief in einen Schacht - er war zuvor gestolpert, so der Sprecher.
Dabei brach sich der junge Mann beide Handgelenke und erlitt darüber hinaus eine Platzwunde am Kopf.
Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus.
Wasserschutzpolizei und Kripo waren zunächst vorsorglich alarmiert worden, allerdings kann ein Fremdverschulden laut des Sprechers inzwischen ausgeschlossen werden.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters