28-Jähriger wird von Mercedes erfasst und bricht sich den Schädel

Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg : Am Mittwochabend ist ein 28-jähriger Mann in der Hansestadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.

In Hamburg ist ein 28-Jährigen am Mittwochabend von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mit, dass sich der Crash gegen 21.04 Uhr auf der Grindelallee ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 28-Jährige die Fahrbahn überqueren, übersah dabei jedoch den dort fahrenden Mercedes eines 20-Jährigen.

Der Wagen erfasste den Fußgänger, der über die Motorhaube geschleudert wurde und auf dem Asphalt liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er unter anderem mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus.

Nachdem er zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt hatte, ist der Zustand des 28-Jährigen laut Angaben des Sprechers mittlerweile stabil.