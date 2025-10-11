Schwerer Unfall: Frau und Kind krachen mit Auto gegen Baum

Hamburg - Crash in der Hansestadt am Samstagmittag! Ein Auto war gerade auf der Holsteiner Chaussee unterwegs, als es von der Fahrbahn abkam.

Am Samstagnachmittag krachte ein Auto in Hamburg mit Mutter und Kind gegen einen Baum. © NEWS5 / Fabian Höfig

Daraufhin sei das Fahrzeug gegen 13.33 Uhr gegen einen Baum gekracht, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

In dem Auto befanden sich eine Frau und ein Kind, so der Sprecher weiter. Zum genauen Alter der Insassen konnten jedoch keine Angaben gemacht werden.

Auch die Ursache, weshalb die Fahrerin von der Straße abkam, sei bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.