Schwerer Zusammenstoß: Drei Autos kollidieren, zwei Verletzte und Stau

Hamburg - Am Dienstagvormittag kam es auf der Hamburger Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge waren an der Kollision beteiligt - einer der Wagen geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal in zwei entgegenkommende Autos. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Straße ist weiterhin gesperrt.