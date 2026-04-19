Seat und Porsche krachen zusammen: Sieben Verletzte, darunter ein Kind

Hamburg - Schwerer Crash in der Hansestadt: Am Samstagabend sind in Hamburg zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden sieben Personen verletzt, vier von ihnen mussten ins Krankenhaus.

In Hamburg sind am Samstagabend ein Seat und ein Porsche zusammengestoßen. Sieben Personen wurden verletzt, darunter ein Kind. © NEWS5/Fabian Höfig

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte am Sonntagmorgen gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 19.27 Uhr auf der Holsteiner Chaussee ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Seats nach links in die Autobahnauffahrt Hamburg-Eidelstedt abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Porsche.

Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei insgesamt sieben Personen leicht verletzt worden. Vier von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter auch ein Kind.