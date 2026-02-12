Taxi erfasst Fußgänger: Ein Mann ringt um sein Leben
Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg! In der Nacht zu Donnerstag wurden zwei Männer von einem Taxi angefahren.
Die beiden Fußgänger (30, 50) wollten gegen 1.30 Uhr über die Straße vor dem Wallringtunnel gehen, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Dabei seien sie nach ersten Erkenntnissen unvermittelt auf die Straße getreten. Ein 65-jähriger Taxi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erwischte die Männer frontal.
Rettungskräfte versorgten die Verletzten, die zunächst ansprechbar gewesen seien.
Der 30-Jährige wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt. Der Zustand seines 50-jährigen Begleiters sei stabil. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: NEWS5 / Dominick Waldeck