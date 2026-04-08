Transporter und Golf krachten frontal zusammen: Unfall führt zu Verkehrsbehinderungen

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Am Mittwochmorgen sind auf der Airbus-Umgehungsstraße in Finkenwerder zwei Fahrzeuge frontal ineinander gekracht. Eine Person wurde dabei verletzt.

Bei einem Unfall in Hamburg-Finkenwerder ist ein Transporter am Mittwochmorgen auf der Seite liegen geblieben. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Kameraden gegen kurz vor 6 Uhr zu der Unfallstelle auf der Straße An der Alten Süderelbe gerufen worden.

Dort war nach Polizeiangaben ein Transporter aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW Golf zusammengestoßen.

Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein Trümmerfeld. Durch die Wucht des Aufpralls war bei einem Transporter, der auf der Seite zum Liegen kam, ein Rad abgerissen.

Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt, eine davon wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen verblieben vor Ort.

Der Frontalcrash sorgte am Mittwochmorgen auf der Umgehungsstraße für erhebliche Verkehrsbehinderungen, es kam zu einem deutlichen Rückstau. Erst nach rund drei Stunden konnte die Sperrung aufgehoben werden, so die Polizei.