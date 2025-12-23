"Trümmerfeld" nach versuchter Flucht? Auto rammt Bus, fünf Verletze

Hamburg - Bei einem schweren Unfall mit zwei Autos und einem Linienbus sind am Montagabend mehrere Menschen auf der Straße Barmwisch in Hamburg -Bramfeld verletzt worden. Gegen 20.38 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, nachdem der Bus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt war. Die Einsatzkräfte fanden ein "Trümmerfeld" vor, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte.

In Folge des Unfalls fuhr der Linienbus gegen eine Laterne. © NEWS5 / René Schröder

Nach Angaben eines Reporters soll kurz vor dem Unfall ein Autofahrer Anhaltesignale der Polizei missachtet haben und geflüchtet sein.

Beim Versuch, zwischen einem weiteren Pkw und einem Linienbus hindurchzufahren, soll es anschließend zur Kollision gekommen sein. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

Der Linienbus war mit 19 Personen besetzt. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, die übrigen Fahrgäste blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt.

In dem weiteren beteiligten Wagen wurde ein Opa mit seinen beiden Enkeln leicht verletzt, ins Krankenhaus musste aber zum Glück keiner der drei.