"Trümmerfeld" nach versuchter Flucht? Auto rammt Bus, fünf Verletze
Hamburg - Bei einem schweren Unfall mit zwei Autos und einem Linienbus sind am Montagabend mehrere Menschen auf der Straße Barmwisch in Hamburg-Bramfeld verletzt worden. Gegen 20.38 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, nachdem der Bus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt war. Die Einsatzkräfte fanden ein "Trümmerfeld" vor, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte.
Nach Angaben eines Reporters soll kurz vor dem Unfall ein Autofahrer Anhaltesignale der Polizei missachtet haben und geflüchtet sein.
Beim Versuch, zwischen einem weiteren Pkw und einem Linienbus hindurchzufahren, soll es anschließend zur Kollision gekommen sein. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.
Der Linienbus war mit 19 Personen besetzt. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, die übrigen Fahrgäste blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt.
In dem weiteren beteiligten Wagen wurde ein Opa mit seinen beiden Enkeln leicht verletzt, ins Krankenhaus musste aber zum Glück keiner der drei.
Feuerwehr befreit Unfallverursacher mit schwerem Gerät
In dem mutmaßlich flüchtenden Fahrzeug wurde der Fahrer im Wrack eingeklemmt und schwer verletzt.
Die Feuerwehr leitete eine aufwendige technische Rettung mit hydraulischem Gerät ein. Nach rund einer Stunde konnte die Person befreit und unter notärztlicher Begleitung in eine Klinik transportiert werden.
Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst mehr als anderthalb Stunden im Einsatz. Die Straße Barmwisch war währenddessen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder