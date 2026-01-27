Unfall im Berufsverkehr: Bergedorfer Straße voll gesperrt!
Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Die Bergedorfer Straße ist nach einem Unfall voll gesperrt.
Auf Anfrage von TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg mit, dass es gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall auf der Bergedorfer Straße gekommen ist.
Nach Angaben der Polizei sollen vier Autofahrer an dem Unfall beteiligt gewesen sein, weitere Informationen konnte der Sprecher zum aktuellen Zeitpunkt nicht geben.
Ob und wie viele Verletzte es gibt, befindet sich momentan "noch in Klärung". Auch die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Wegen des Unfalls ist die Bergedorfer Straße vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.
Titelfoto: NEWS5/René Schröder