Unfall im Berufsverkehr: Bergedorfer Straße voll gesperrt!

Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Die Bergedorfer Straße ist nach einem Unfall voll gesperrt.

Vier Autofahrer sollen an dem Unfall beteiligt gewesen sein. © NEWS5/René Schröder

Auf Anfrage von TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg mit, dass es gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall auf der Bergedorfer Straße gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei sollen vier Autofahrer an dem Unfall beteiligt gewesen sein, weitere Informationen konnte der Sprecher zum aktuellen Zeitpunkt nicht geben.