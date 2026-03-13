Unfall in Hamburg: Zwei Kinder von Auto erfasst und verletzt

Hamburg - Schlimm! Am Freitag sind bei einem Unfall in Hamburg zwei Kinder verletzt worden.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes inspizieren den Wagen, der zuvor zwei Kinder in Hamburg erfasst hatte. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, waren die Beamten gegen 15.14 Uhr zur Kieler Straße alarmiert worden.

Dort wurden zwei Kinder - nach TAG24-Informationen zwei 13-jährige Mädchen - aus noch ungeklärter Ursache von einem Wagen erfasst und verletzt.

Sie kamen ins Krankenhaus.

Zur Schwere der Verletzungen sowie dem genauen Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst keine exakten Angaben machen.