Unfall in Hamburg: Zwei Kinder von Auto erfasst und verletzt
Hamburg - Schlimm! Am Freitag sind bei einem Unfall in Hamburg zwei Kinder verletzt worden.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, waren die Beamten gegen 15.14 Uhr zur Kieler Straße alarmiert worden.
Dort wurden zwei Kinder - nach TAG24-Informationen zwei 13-jährige Mädchen - aus noch ungeklärter Ursache von einem Wagen erfasst und verletzt.
Sie kamen ins Krankenhaus.
Zur Schwere der Verletzungen sowie dem genauen Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst keine exakten Angaben machen.
Die Kieler Straße musste in dem Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst nahm vor Ort die ersten Ermittlungen auf.
Titelfoto: NEWS5/Sebastian Peters