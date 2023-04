29.04.2023 16:55 Unfall mitten in Hamburg: Fußgänger von Auto angefahren

Am Samstagnachmittag ist ein Fußgänger in Hamburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Renzelstraße.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schlimmer Unfall mitten in Hamburg: Am Samstagnachmittag ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden. Am Samstagnachmittag ist ein Fußgänger in Hamburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. © Blaulicht-News.de Wie ein Sprecher des Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage mitteile, ereignete sich der Crash um 15.46 Uhr auf der Rentzelstraße im Stadtteil Rotherbaum. Demnach wurde der Fußgänger von einem Mini erfasst - wie genau es zu der Kollision kam, ist allerdings noch unklar. Das Opfer wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach TAG24-Informationen wurde er schwer verletzt, der Sprecher konnte dazu noch keine Angaben machen. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

