Verfolgungsjagd endet mit Crash: Beifahrer in Lebensgefahr

Hamburg - Am frühen Samstagmorgen ist ein BMW-Fahrer zunächst vor der Polizei geflüchtet und hat anschließend einen schweren Unfall direkt vor dem Atlantic Hotel im Hamburger Stadtteil St. Georg verursacht. Dabei wurden drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt.

Direkt vor dem Atlantic Hotel ereignete sich am Samstag ein folgenschwerer Unfall. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24 mitteilte, geriet der Unfallverursacher gegen 6.15 Uhr in eine Polizeikontrolle am Doormannsweg. Der BMW-Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und "flüchtete mit hoher Geschwindigkeit", so der Sprecher.

Die Flucht endete auf der Höhe des Luxushotels an der Kreuzung "An der Alster" und "Kennedybrücke", wo der BMW im Gegenverkehr mit einem Transporter kollidierte.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Die beiden Insassen des flüchtenden Fahrzeugs erlitten "mindestens schwere Verletzungen".

Wie die Polizei mitteilte, musste der Beifahrer noch vor Ort reanimiert werden. Sein Zustand sei weiterhin kritisch. Der Fahrer des Transporters wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt.