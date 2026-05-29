Tödlicher Arbeitsunfall im Hamburger Hafen: Mann offenbar von herabstürzendem Schiffsteil getroffen
Hamburg - Tragischer Unfall im Hamburger Hafen: Ein Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen!
Der Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr am Genter Ufer im Stadtteil Waltershof, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen sei offenbar ein Teil eines Schiffes oder eines Schiffanbaus aus einer gewissen Höhe heruntergefallen. Dieses Teil habe dabei einen sich darunter befindenden Mann getroffen und darunter auch kurzzeitig begraben.
Das Schiffsteil habe danach wieder angehoben werden können. Auch Reanimationsmaßnahmen seien eingeleitet worden. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Zum Alter des Mannes liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei zu dem tragischen Vorfall. So werde unter anderem geprüft, ob gewisse Vorschriften am Schiff womöglich missachtet wurden.
Bei besagtem Schiff handle es sich nach Angaben des Sprechers um das Frachtschiff "Capella". Dieses fährt unter lettischer Flagge und hat laut "Vesselfinder" den Hamburger Hafen am frühen Donnerstagmorgen angelaufen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa