VW Polo erfasst Kind auf Schulweg: Schwer verletzte Neunjährige zurückgelassen
Hamburg - Schwerer Unfall auf dem Schulweg in Hamburg-Winterhude! Am Mittwochmorgen ist ein neunjähriges Mädchen bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Person aus dem Wagen flüchtete anschließend einfach vom Unfallort.
Der Vorfall ereignete sich gegen 7.59 Uhr an der Kreuzung Barmbeker Straße/Semperstraße, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen mit seinem Tretroller auf dem Radfahrstreifen der Barmbeker Straße in Richtung Osterbekkanal unterwegs.
Als sie die Kreuzung bei grüner Ampel überquerte, wurde sie von einem VW Polo erfasst, der von der Barmbeker Straße nach rechts in die Semperstraße abbog.
Doch es kam noch dicker: Statt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte die Person, die mutmaßlich den Unfall verursachte, die Fahrt in Richtung Mühlenkamp fort und ließ das schwer verletzte Kind einfach zurück.
Passanten eilten sofort zu Hilfe, alarmierten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Erstversorgung der Neunjährigen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen mit Verdacht auf Sprunggelenksfrakturen schließlich in ein Krankenhaus.
Dort musste sie operiert werden und wird weiterhin stationär behandelt.
Nach Unfall mit Kind in Hamburg: Polizei bittet um Hinweise von Zeugen
Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Polizei Hamburg bittet nun dringend um Hinweise.
Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen VW Polo beziehungsweise dessen Fahrerin oder Fahrer machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa