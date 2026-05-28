VW Polo erfasst Kind auf Schulweg: Schwer verletzte Neunjährige zurückgelassen

Hamburg - Schwerer Unfall auf dem Schulweg in Hamburg -Winterhude! Am Mittwochmorgen ist ein neunjähriges Mädchen bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Person aus dem Wagen flüchtete anschließend einfach vom Unfallort.

Beim Überqueren einer grünen Ampel wurde am Mittwoch ein Mädchen (9) auf einem Tretroller von einem Auto erfasst. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.59 Uhr an der Kreuzung Barmbeker Straße/Semperstraße, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen mit seinem Tretroller auf dem Radfahrstreifen der Barmbeker Straße in Richtung Osterbekkanal unterwegs.

Als sie die Kreuzung bei grüner Ampel überquerte, wurde sie von einem VW Polo erfasst, der von der Barmbeker Straße nach rechts in die Semperstraße abbog.

Doch es kam noch dicker: Statt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte die Person, die mutmaßlich den Unfall verursachte, die Fahrt in Richtung Mühlenkamp fort und ließ das schwer verletzte Kind einfach zurück.

Passanten eilten sofort zu Hilfe, alarmierten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Erstversorgung der Neunjährigen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen mit Verdacht auf Sprunggelenksfrakturen schließlich in ein Krankenhaus.

Dort musste sie operiert werden und wird weiterhin stationär behandelt.