Lkw erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: Frau in Lebensgefahr

Hamburg - Und wieder ein schlimmer Abbiegeunfall in Hamburg : Am Mittwoch ist eine Radfahrerin (30) in der Hansestadt von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

In Hamburg wurde am Mittwoch eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14 Uhr auf der Kieler Straße Ecke Augustenburger Straße ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste der Lastwagen einer 35-jährigen Fahrerin die Radfahrerin beim Abbiegen.

Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen - nach TAG24-Informationen soll sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein. Sie kam in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.

Laut der Polizei war die Ampelanlage zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache suchen die Beamten nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegengenommen.