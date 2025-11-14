VW-Transporter übersieht Roller: Eine Person schwer verletzt
Hamburg - Beim Linksabbiegen übersieht der Fahrer eines VW-Transporters einen entgegenkommenden Roller: Der Rollerfahrer wird schwer verletzt.
An der Kreuzung Schlankreye und Bogenstraße in Eimsbüttel geschah am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Unfall zwischen einem VW-Transporter und einem Rollerfahrer, teilte ein Pressesprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 mit.
Ein 48-jähriger Mann war mit seinem VW-Transporter auf der Bogenstraße unterwegs und übersah beim Linksabbiegen den ihm entgegenkommenden 27-jährigen-Rollerfahrer.
Bei dem Zusammenprall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizei sei der Mann jedoch außer Lebensgefahr.
Der Verkehr musste in den Morgenstunden, sowohl in Richtung Innenstadt als auch aus der Gegenrichtung kommend, großzügig umgeleitet werden.
