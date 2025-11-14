VW-Transporter übersieht Roller: Eine Person schwer verletzt

Hamburg - Beim Linksabbiegen übersieht der Fahrer eines VW-Transporters einen entgegenkommenden Roller: Der Rollerfahrer wird schwer verletzt.

Ein VW-Fahrer (48) übersah einen Rollerfahrer (27) beim Linksabbiegen. © NEWS5/Fabian Höfig

An der Kreuzung Schlankreye und Bogenstraße in Eimsbüttel geschah am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Unfall zwischen einem VW-Transporter und einem Rollerfahrer, teilte ein Pressesprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 mit.

Ein 48-jähriger Mann war mit seinem VW-Transporter auf der Bogenstraße unterwegs und übersah beim Linksabbiegen den ihm entgegenkommenden 27-jährigen-Rollerfahrer.

Bei dem Zusammenprall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizei sei der Mann jedoch außer Lebensgefahr.