Urlaub vieler Hamburger gerettet: Mega Bahn-Streik zum Ferienbeginn abgesagt

Die Ankündigung über den geplanten Warnstreik der Bahn kann nun von der Anzeigetafel am Hamburger Hauptbahnhof gelöscht werden. © Bodo Marks/dpa

Ein Bahnsprecher freue sich über diese Nachrichten. "Dies ist ein guter Tag für die Kunden und für die Verhandlungen", sagte ein Bahnsprecher gegenüber dem ZDF.

Auch in Hamburg kann man sich also freuen: Sowohl Fern-, Regional- als auch S-Bahn-Verkehr wird fast wie gewohnt stattfinden und der freien Zeit in der Sonne an der Alster, Elbe oder Ostsee steht kaum etwas im Weg.

Philipp Hagl, der Vorstandsvorsitzende DB Netz, verspricht, dass alles möglich gemacht werde, dass an den geplanten Streiktagen Montag und Dienstag alle Züge möglichst reibungslos rollen werden, heißt es.

Demnach muss man aber auch in Hamburg mit einzelnen Ausfällen rechnen.