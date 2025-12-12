Verdi ruft am Montag zu Warnstreiks in Hamburg auf

Hamburg - In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts der Länder hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Stadt Hamburg für Montag zum Warnstreik aufgerufen.

Verdi ruft für kommenden Montag zu Warnstreiks in Hamburg auf. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Damit solle der Druck auf die Arbeitgeber und ihren Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (50, SPD), erhöht werden, ein Angebot vorzulegen, sagte der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter Ole Borgard.

Die Gewerkschaften des öffentlichen Diensts fordern für die bundesweit rund 2,2 Millionen Beschäftigten der Länder sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr.

Die Länder hatten die Forderung in der ersten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche als astronomisch bezeichnet und abgelehnt.

"Statt astronomischer Forderungen sehen wir galaktische Lebensmittelpreise, kometenhaft gestiegene Mieten und eine geplatzte Hamburg-Zulage", sagte Borgard.

"Statt sich in der Sterndeutung zu verirren, sollten die Arbeitgeber lieber an einem brauchbaren Angebot arbeiten."

Die zweite Verhandlungsrunde soll am 15. Januar in Potsdam stattfinden.