Mann wird bei Streit in Asylunterkunft durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

In Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Mann in der Nacht zu Mittwoch durch Stiche schwer verletzt worden. Anwohner hatten die Polizei alarmiert.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg! Im Stadtteil Wilhelmsburg ist ein 24 Jahre alter Mann bei einer Messerattacke in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 23.23 Uhr in die Asylunterkunft in der Schlenzigstraße gerufen worden.

Dort waren zwei Männer in einen Streit geraten, in dessen Verlauf ein 26-Jähriger auf sein Gegenüber mit einem Messer einstach.

Anwohner hatten die Polizei verständigt, die mit einem Großaufgebot anrückte und den Tatverdächtigen noch in der Wohnunterkunft vorläufig festnehmen konnte.

Rettungskräfte versorgten das Opfer und brachten den Mann in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Was der Auslöser des Streits war, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Erstmeldung, 7. Januar, 6.31 Uhr; aktualisiert um 12.39 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters

