Auf Schnee und Frost folgt Nebel, dann wird es windig im Norden

Hamburg - Nachdem die Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein frostig und mit erstem Schnee begonnen hat, folgt darauf typisch norddeutsches Schmuddel-Wetter.

Im Laufe der Woche wird es im Norden erst nebelig, dann windig und regnerisch. © Marcus Brandt/dpa

Am Dienstag beginnt das Wetter noch stellenweise mit Frost und Glätte. Über den Tag wird es dann bewölkt, und es sind vereinzelt Regenschauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

3 bis 6 Grad sollen es in Hamburg und Schleswig-Holstein werden. Dazu weht ein mäßiger Wind von Südost auf Nordost drehend.

In der Nacht zu Mittwoch verteilt sich dann Nebel über ganz Norddeutschland. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 3 bis -1 Grad.

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt, jedoch lockert es schließlich am Donnerstag im Norden etwas auf.

Meist bleibt es trocken zwischen 4 und 7 Grad. In den Nächten kann es weiterhin trüb und nebelig werden.