Bleibt der Frost? So wird das Wetter vor Silvester

Hamburg/Kiel - In den nächsten Tagen kommt es in Schleswig-Holstein und Hamburg zu schwankenden Temperaturen, während immer mehr Wolken ins Land rollen.

In den kommenden Tagen zieht der Himmel in Hamburg mehr und mehr zu. © Axel Heimken/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass trotz zeitweise milderer Temperaturen Luft mit polarem Ursprung weiterhin für Frost sorgen kann.

Für den Sonntagvormittag meldet der DWD noch Frost und Glätte. Am Nachmittag können gebietsweise Höchsttemperaturen von bis zu 6 Grad erreicht werden. In der Nacht soll es mit Temperaturen um 2 Grad frostfrei bleiben.

Allerdings seien laut einem Meteorologen des DWD "die Zutaten für Glätte gegeben", weshalb insbesondere in den Morgenstunden weiterhin Vorsicht geboten sei.

Zum Start der neuen Woche soll ein Tiefausläufer über die nördlichen Bundesländer ziehen. Die damit einhergehende feuchte Luft sorgt den Angaben zufolge für mehr Wolken und gebietsweise leichten Niederschlag in den Tagen vor Silvester.